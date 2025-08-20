MERCATO- Krépin Diatta en partance de Monaco


L’international sénégalais Krépin Diatta, âgé de 26 ans, est sur le point de quitter l’AS Monaco avant le 1er septembre. Arrivé en janvier 2021 en provenance du Club Bruges, Diatta n’a jamais pleinement convaincu sur le Rocher malgré sa polyvalence et ses 121 apparitions sous le maillot monégasque (8 buts, 7 passes décisives).

Un accord aurait été trouvé entre le joueur et le club pour faciliter son transfert. En fin de contrat en 2026, Monaco serait prêt à le céder à un prix abordable, ce qui attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens.

Diatta peut évoluer à droite comme à gauche, en tant qu’ailier ou latéral. Il compte 42 sélections avec les Lions de la Teranga et vise un nouveau défi pour relancer sa carrière à l’approche de la CAN et de la Coupe du monde 2026.

Pour l’instant, sa future destination reste inconnue, mais son nom circule activement sur le marché des transferts. Il pourrait rester en France ou aller en Bundesliga . on parle aussi d’un retour en Belgique . La piste Cruzeiro au Brésil n’est évoquée que sur les reseaux sociaux.
Mercredi 20 Août 2025
