(MEETING) EL HADJ DIA : « J’ai réglé ma montre à l’heure du Président Macky Sall … Je suis candidat à la mairie de Bambey »

Les municipalités à Bambey commencent à faire couler de l’encre. El Hadj Dia vient officiellement de déclarer sa candidature pour occuper le fauteuil du futur maire. L’annonce a été faite au cours d’un meeting populaire organisé dans la commune avec la présence de plusieurs responsables de l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Revendiquant mordicus le sobriquet de « Borom Bambey », le jeune leader définira son engagement politique à trois niveaux.







Pour lui, il s’agira de « soutenir le Président Macky Sall qui est pour lui le meilleur chef d’Etat que le Sénégal et l’Afrique n’ont jamais eu », ensuite de travailler à la vulgarisation des réalisations « pour que nul n’en ignore et ainsi inciter les Sénégalais à lui renouveler leurs confiances afin, dit-il, que le processus de développement de ce pays ne soit entaché pour rien au monde » et enfin « prendre en main la commune de Bambey ».







Estimant l’affluence de l’après-midi à près de 30 mille personnes, El Hadj Dia précisera n’avoir le Président Macky Sall comme unique leader. « J’ai réglé ma montre à l’heure du Président Macky Sall et je ne suis à l’écoute d’aucune autre personne. Ce meeting, vous l’avez constaté de vous-même est une réussite. Les populations sont sorties massivement me témoigner leur engagement. Je compte mériter cet engagement ».







Il saluera le travail de Omar Sow, Dg de la Odis avant de donner rendez-vous à ces militants dans des visites de proximité déjà entamées et qui vont se poursuivre.







Plusieurs personnalités ont été présentes. C’est le cas de Serigne Abdou Samad Cheikhouna, de Mor Ngom représenté par son chef de cabinet etc…