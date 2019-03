MBao : la mairie dément le PASTEF et apporte des précisions

Les camarades d'Ousmane Sonko à Mbao, ont lors d'un point de presse, tenu à leur siège le vendredi 15 Mars, fustigé la gestion de leur commune. En effet, ces derniers avaient pointé du doigt une mauvaise gestion du foncier et des problèmes liés à l'environnement. Il aura fallu moins de 24 heures pour que les mis en cause montent au créneau pour rectifier et apporter des précisions, par la voie du chargé de communication M. Ndiawar Sow...