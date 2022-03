MBOUR / Préparatifs de l’inauguration de l'hôtel RIU BAOBAB : Le ministre Alioune Sarr s’assure personnellement du dispositif mis en place.

Dans le cadre des préparatifs de la cérémonie d’inauguration de l’hôtel Riu Baobab ainsi que de la bretelle d’accès de 14 Kilomètres depuis l’autoroute à péage, qui sera effectuée par le Président de la République Macky Sall, le lundi 28 mars 2022 à 16h, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, M. Alioune Sarr, a effectué une visite dans la nouvelle station touristique située à Pointe Sarène, ce jeudi 24 mars 2022.



L’objectif de cette visite est de s'assurer, de visu, que toutes les dispositions ont été prises pour l’accueil du Président Sall et l'ouverture de cette infrastructure touristique qui, dans sa 1ère phase, est composée d’une unité hôtelière haut de gamme de 522 chambres pour un investissement de 66 milliards de FCFA.



À ce propos, il s'est réjoui du niveau satisfaisant de la préparation et a saisi l'occasion pour adresser ses félicitations aux promoteurs et à tous les services de l'État, pour leurs diligences dans la réussite du projet.



Cet important investissement dans la nouvelle station touristique de Pointe Sarène, située à près de 60 km de l’Aéroport International Blaise Diagne, entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet phare des zones touristiques intégrées du Plan Sénégal Émergent matérialisant la vision du Président de la République, M. Macky Sall.



Rappelons que le projet du complexe hôtelier RIU qui se déroule en 2 phases sera composé d’un hôtel de la gamme Classique avec plus de 500 chambres et d’un hôtel de la ligne RIU Palace, pouvant accueillir plus de 800 personnes.



Sur le plan social, le projet prévoit de recruter plus de 500 personnes dans différentes catégories et génèrera plus de 1.000 emplois indirects qui contribueront à améliorer le bien-être des populations à travers la création de richesses et d’emplois décents.