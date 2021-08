MBOBÈNE PEULH ET BABA GARAGE / 03 hommes arrêtés, 1 fugitif recherché, 02 armes à feu et 55 legs de chanvre saisis.

Une bande de malfaiteurs, (ou presque puisque l’un des membres est en fuite ), est tombée hier. En effet, aux environs de 12 heures 30 minutes, les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Diourbel ont interpellé dans le village de Mbobène-Peulh et Baba Garage 03 individus. Le quatrième, dont les initiales sont M. C. B a réussi à prendre la clef des champs.



Une saisie de 55 kg de cannabis et deux armes à feu artisanales a été opérée. Les malfrats s’affairaient autour d’un trafic de cannabis sur l'axe Mbirkilane- Mbobène Peuhl-Baba Garage. Le déroulement des faits tel que libellé précise que c’est le convoyeur F. K qui a été cueilli en premier à bord de sa charrette avec 45 kgs. Il venait d’apprivisionner le fugitif M. C. B pour 10 kg. C’est d’ailleurs le charretier qui vendra la mèche déclinant l’identité de ses complices. Une livraison surveillée sous la coupe réglée des éléments permettra d'appréhender deux individus. A. S et P. K à bord d'un véhicule 505 alors que le premier avait fini d’embarquer un sac de 30 kg dans la voiture...