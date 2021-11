MBAYE TINE (Maire de Taïf) : « J’attends le rapport de l’Ofnac et j’aimerai qu’il soit publié avant les élections »

Suite à des grincements de dents émanant en son temps de certains de ces détracteurs, l’Ofnac avait effectué une descente dans sa commune pour mener des fouilles dans les comptes et dans la gestion. Mbaye Tine, actuel maire de Taïf, dit d’emblée, ne nourrir aucune inquiétude par rapport à ce qui adviendra. Candidat à sa propre succession, il précisera n’avoir jusque-là commis aucune faute de gestion et être certain que les enquêteurs ne feront que confirmer ses allégations. « J’attends avec impatience ce rapport de l’Ofnac. Ils ne pourront détecter aucun sou détourné… »



Mbaye Tine présidant la finale du championnat navétane de sa commune, se plaira de vanter son bilan. « Nous avons l’un des meilleurs bilans dans le département pour ne pas dire le meilleur. Nous avons beaucoup fait dans les secteurs de l’hydraulique, de l’électricité, de l’emploi, de la santé, de l’éducation. Je me réjouis qu’on ait joué cette finale dans un terrain clôturé et c’est l’œuvre de la municipalité. Cela fait partie de notre bilan. Avec notre programme triennal d’investissement, nous avons d’autres ambitions par rapport à cette aire de jeu ».



Il précisera totalement approuver le choix porté sur le Hcct Matar Diop pour diriger la liste départementale de Benno Bokk Yakaar.