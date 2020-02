MBANE / Visite du MAER au périmètre agricole de SENEGINDIA : « Nous avons vu ici un modèle d'agriculture moderne. C'est à dire de l'agro-business » (Moussa Baldé)

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, le Professeur Moussa BALDE, a effectué le 06 Février 2020, une visite au périmètre agricole exploité par la société SENEGINDIA, sise à MBane, région de Saint-louis. En présence du président du Conseil d'administration, M. Souleymane Ndoye et de toute l'équipe de SENEGINDIA, le MAER a visité l'ensemble des installations de la société et s'est fortement réjoui des résultats obtenus la société qui avait reçu la visite du chef de l'Etat Macky Sall en 2017. À l'issue de sa visite, le Pr. Moussa Baldé, a exprimé toute sa satisfaction, car dira t-il, « nous avons vu ici un modèle d'agriculture moderne. c'est-à-dire de l'agro-business ». En effet, SENEGINDIA exploite 2000 ha sur 5000 possibles, avec une maîtrise de l'eau et une maîtrise des techniques culturales. Cerise sur le gâteau, la société emploie 1500 personnes.