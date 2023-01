MBACKÉ - Vente de boissons alcoolisées/ Un peintre et un apprenti - chauffeur condamnés à 6 mois de prison ferme

N. Preira et B. Mbaye sont finalement tombés. Les deux acolytes ont été attraits à la barre du tribunal d’instance de Mbacké pour vente et exploitation de débits de boissons alcoolisées sans autorisation administrative. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 décembre à trois heures du matin. En effet, il a été signalé depuis très longtemps l’existence d’une maison close à Mbacké où on vend des boissons alcoolisées sans autorisation. L’un des présumés coupables N. P, peintre de profession a pris la relève de sa mère qui, a cause de l’âge avancé et de sa santé dégradante, ne pouvait continuer la vente. Lors de son arrestation, il avait en sa possession une caisse de 40 canettes et une bouteille de vin. Interrogé sur les faits, N. P a reconnu avoir tort sur toute ligne «les boissons sont destinées à la clientèle».

Ainsi, l’autre prévenu B. Mbaye apprenti- chauffeur a été arrêté dans sa maison où il gère son business. Conduits à l’intérieur du domicile de ce dernier, les gendarmes ont trouvé sur les lieux une caisse contenant 72 canettes et 12 bouteilles de bière. Soumis à un interrogatoire très serré, le présumé coupable niera toutes les accusations retenues contre lui «toutes ces boissons était destinée à une consommation personnelle. Je les ai achetées pour la fête de Noël» dit-il. Après des heures de plaidoiries, le tribunal a rendu son verdict en condamnant les prévenus à une peine de six mois de prison ferme et ordonné la confiscation et la destruction des boissons saisies.