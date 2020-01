MBACKÉ- Mosquée et Daara à la place du stade/ Le Khalife instruit Cheikh Bass de coordonner les travaux confiés aux Baayfall.

Apres la visite surprise du Khalife Général des Mourides effectuée au niveau du stade de Mbacké géographiquement mal placé à cause des cimetières de Mboussobé, de l'eau a coulé sous les ponts. Après entente entre le Patriarche de Darou Miname, le club olympique et la mairie de Mbacké, la décision a été prise de léguer l'espace à Serigne Touba.



Fort de cet acquis, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a décidé de faire construire sur place une école coranique et une mosquée. C'est alors qu'il instruira Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre d'en coordonner les travaux confiés aux Baayfall. Ces derniers se sont accordés à rendre visite au chef religieux pour une séance de travail (images). La pose de la première pierre a été retenue pour le 23 janvier prochain.