MBACKÉ - Le PDS déplore sa léthargie et se remobilise sour la houlette de Bassine Kâne.

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Mbacké, dans la léthargie depuis un bon moment, a décidé de redémarrer ses activités politiques. Bassine Kâne, 7ème vice-secrétaire national, chargée de l'éducation et conseillère départementale ne s'en cache pas.



Pour elle, « ce n'est pas normal que le Pds de Mbacké demeure dans la léthargie au vu de tout ce qui a été réalisé en terme de résultats lors des élections ». « Mbacké est bleue et il est temps que tout le monde s'en rappelle », ajoutera-t-elle.



Bassine Kâne de signaler que la vente des cartes, qui a démarré, se passera dans les meilleures conditions dans le département avec comme objectif unique de renforcer et d'élire Karim Wade en 2024. La rencontre a eu lieu au terme d'une série de visites de proximité déroulées par la leader politique.