MBACKÉ : Gallo Bâ après les premiers résultats sur sa page Facebook : « J’ai compris... »

Les résultats provisoires sont tombés! Je remercie sincèrement les populations de Mbacké et respecte leur choix exprimé à travers les urnes.



Chaque élection comporte ses propres enjeux et tout acteur politique doit pouvoir le comprendre. Et je l'ai bien compris !!!!



Les responsables se sont mobilisés et ont abattu un important travail de même que les adultes, les jeunes et les femmes de la coalition BBY. Ma reconnaissance envers eux est sans limites.



Nous continuons, quel que soit le contexte, notre engagement au service de Mbacké.