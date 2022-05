MBACKÉ / Aly Penda Diouf rappelle au Président Sall que les quartiers périphériques souffrent le martyre.

Son statut de leader de l’Apr de Mbacké dans les quartiers périphériques ne l’aura pas empêché d’attirer l’attention du Président de la République sur les difficultés que vivent les populations de son agglomération.



Pour lui, les "Santhiaans" sont oubliés. « Nous n’avons ni électricité, ni eau, ni pistes ou routes goudronnées. Nous ne pouvons pas comprendre qu’à Touba il y a tous les 500 mètres un forage alors que nous, ici, nous n'en avons pas. Nos localités sont enclavées et dénudées. Nous n’avons aucune infrastructure et pourtant les populations qui y habitent continuent de voter pour la coalition Benno Bokk Yaakar ».



Aly Penda de conclure ce chapitre en réaffirmant son engagement politique auprès du President Macky Sall et du Dg Gallo Bâ et dès à présent, à donner la majorité à la liste de la coalition présidentielle lors des prochaines élections législatives.