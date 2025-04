MBACKÉ – Affaire de la femme ébouillantée à l’acide / La présumée coupable livrée à la gendarmerie par l’époux de la victime, par ailleurs son frère

Dans un rebondissement inattendu, Mme Faye, recherchée depuis trois jours pour avoir ébouillanté au visage sa belle-sœur, Mame Say, avec de l’acide saponifié, a été remise à la gendarmerie par son propre frère, également époux de la victime. Ce geste intervient après une traque intense et des pressions communautaires croissantes, révélant les tensions familiales à l’origine de cette agression.



L’attaque s’est produite le 7 avril dans le quartier Paléne de Mbacké, où une dispute a éclaté entre Mame Say et Mme Faye. Selon des témoins, cette dernière aurait projeté un mélange corrosif – probablement de la soude caustique utilisée dans la fabrication de savon – sur le visage de sa belle-sœur, provoquant des brûlures graves. Transportée d’urgence au dispensaire local, Mame Say y a reçu les premiers soins, bien que Dakaractu ait constaté que l’un de ses yeux était gravement atteint.



La présumée agresseure, en fuite après les faits, faisait l’objet d’une traque. Contrairement à certaines informations, la police de Mbacké n’avait encore reçu aucune plainte et n’avait donc pas ouvert d’enquête .



Ce matin, vers 6 h 30, le mari de Mame Say s’est présenté à la gendarmerie avec sa sœur cadette, qu’il a déclaré avoir « convaincue de se rendre ». Il a expliqué ne plus supporter la situation, la famille étant déchirée, et exigeant que justice soit faite.



Selon des sources anonymes, l’homme aurait agi sous la pression des autorités religieuses et des habitants du quartier, scandalisés par la violence de l’acte.



Du côté médical, l’état de Mame Say reste préoccupant. Les brûlures au visage nécessiteront des greffes cutanées et un suivi psychologique prolongé. L’auteure de l’acte, désormais en garde à vue, devrait être déférée devant la justice prochainement.