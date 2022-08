MARA DIOP FACE À DAKARACTU / « Ce qui me lie à Serigne Sidy Mokhtar Mbacké… Si jamais Macky décide de postuler en 2024… »

Face à Dakaractu, dans sa phase post-élections législatives, a reçu pour son premier numéro, Ousmane Mara Diop, leader politique à Ndindy et Président du collectif des Républicains de Diourbel lors des joutes dernières.



Dans cet entretien, le jeune leader a revendiqué, au nom des communes rurales, la victoire de Benno à Diourbel et commenté les décisions prises respectivement par Pape Diop de rejoindre le groupe parlementaire de BBY et par Yewwi et Wallu de boycotter les élections du HCCT.



Il est aussi revenu sur la posture qu’il adoptera si jamais le President Macky Sall venait à postuler pour une troisième candidature non sans parler de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké au service de qui il fut pendant plusieurs années...