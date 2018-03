MAMADOU MORANE GUÈYE (PS à Mbacké) : "La coalition Benno Bokk Yakaar est moribonde chez nous... Rien n'est bien défini"

En vue du renouvellement de ses structures, le Parti Socialiste a démarré la vente des cartes au niveau du département de Mbacké. La cérémonie solennelle de lancement des activités s'est tenue au quartier Gawane chez le coordinateur départemental Mamadou Morane Guèye. '' Nous démarrons aujourd'hui la vente des cartes. C'est l'occasion de faire état des innovations au niveau du parti. Notre parti a besoin de renouveler ses sections, ses comités les unions régionales etc... C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué cette réunion qui, vous le voyez, a bénéficié d'une massive adhésion et cela nous réconforte. C'est en fait pour préparer le congrès qui devra se tenir incessamment. ''



Réputé proche d'Ousmane Tanor Dieng, Mamadou Morane Guèye ne s'empêchera guère de dénoncer la léthargie et la cacophonie qui gangrènent la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké. Pour lui, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une armée mexicaine où on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. '' Il n'y a aucune structuration. Rien n'est défini. Notre parti n'est convoqué à aucune réunion. Nous ne sommes au courant de rien. Ceux qui disent que notre coalition est moribonde à Mbacké ont parfaitement raison... ''