MAKHTAR DIOP (Député Apr) : « Même à Paris, le carburant est cher, rare, voire introuvable »

La grogne de certains Sénégalais déplorant les hausses répétitives sur le coût du carburant est tout à fait incompréhensible, selon Makhtar Diop. Le député à l’Assemblée Nationale a profité de son séjour en France pour inviter les uns et les autres à savoir raison garder, étant entendu, dit-il, que la conjoncture économique est délétère au plan mondial.

Constatant la cherté du litre d’essence qui s’obtient au niveau de l’hexagone jusqu’à près de 3.000 francs cfa en plus de sa rareté, le leader politique a jugé utile de saluer les efforts de l’État du Sénégal qui, explique-t-il, ont permis de « garder à des proportions raisonnables les coûts du litre de l’essence et du gasoil à moins de 1.000 francs cfa ». Makhtar Diop ne se privera pas d’évoquer aussi « le caractère abordable du prix des produits de consommation massive au Sénégal », comparé aux tarifs de mise dans les plus grandes puissances économiques du monde.