MAIRIE DE MBACKÉ / Gallo Bâ jette des pierres dans le jardin du maire sortant… offre une ambulance et promet la victoire au Président Sall.

C’est un Gallo Bâ plus que jamais engagé à briguer les suffrages des populations de Mbacké lors des prochaines élections municipales, qui a présidé ce week-end une cérémonie fortement populaire au cours de laquelle il a remis une ambulance au district sanitaire.



Une occasion qu’il saisira pleinement pour étaler ses ambitions, non sans jeter des pierres dans le jardin du maire sortant qui, selon lui, peinera à avoir droit au chapitre quand sonnera le moment des bilans.

Devant plusieurs leaders politiques dont l’ancien député Baye Maguette Diakhaté, le Cese Baye Mor Ndiaye, le Dg du Sneips Bara Gaye, les leaders de la coalition etc…



« Mbacké a besoin d’avoir un hôpital de niveau 1. Et cela ne nécessite qu’un laboratoire performant, une radiologie et un bloc opératoire. Cette commune n’a pas besoin que soient installés à tous les coins de rues des postes de santé qui ne fonctionnent pas. C’est du gaspillage et Mbacké a assez souffert de l’équipe en place. Je m’engage à changer la donne. Que nul ne me demande de bilan. Et pourtant j’en ai, même en n’étant pas maire et je défie quiconque de venir me concurrencer sur ce plan. C’est aux populations de la commune de savoir réellement ce à quoi elles aspirent.»



Gallo Bâ qui est par ailleurs le Dg de Sogip Sa, de poursuivre : « Mbacké a besoin d’une nouvelle équipe. C’est à ce seul prix que les populations arrêteront de souffrir du manque d’infrastructures médicales, d’un marché apocalyptique, d’une mairie inondée. »



Par rapport à sa candidature lors des prochaines élections locales, Gallo Bâ dira être convaincu avoir à portée de main la victoire et dira avoir grand espoir que le Président de la République le confortera dans cette ambition. « Je souhaite récupérer le département pour lui et je reste à son écoute... »