MAGAL 2025 – Un véhicule prend feu à proximité des tentes installées sur le côté opposé de la grande mosquée

Plus de peur que de mal! Un véhicule a pris feu dans la nuit, à quelques mètres des tentes dressées sur l’autre côté opposé de la grande mosquée à quelques mètres du portail de la confession de Serigne Fallou, suscitant une vive mais brève inquiétude parmi les fidèles présents sur les lieux. Des sources parlent d’un véhicule publicitaire led appartenant à Touba Ca Kanam. Une source autorisée parlé de dysfonctionnement électrique.
Grâce à l’intervention rapide des secours, les flammes ont été rapidement maîtrisées, évitant tout dégât majeur ou propagation vers les installations du Magal.
