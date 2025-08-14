MAGAL 2025/ Plus de 6,5 millions de fidèles selon une enquête statistique inédite

Le Magal de Touba 2025 a franchi un cap historique avec une participation estimée à 6 583 278 personnes, selon une vaste opération de collecte de données coordonnée par Dr Moubarack Lô et Moussa Diaw, experts en statistiques et membres du Pool d’Experts « As Haabul Jannati » mis en place par le Khalife général des Mourides.



Entre le 10 et le 13 août 2025, les enquêteurs d’Emergence Consulting Group ont été déployés 24h/24 aux principaux points d’accès à Touba. Résultat:



- 235 919 véhicules ont été comptabilisés (hors motos et charrettes), soit une hausse de 14,5% par rapport à 2023.

- Cette augmentation est attribuée à la croissance du parc automobile national et au contrôle renforcé des surcharges.



Sur la base des flux entrants et des projections démographiques:



- *5 129 891 voyageurs sont venus de différentes localités du Sénégal ou de l’étranger.

- 1 443 387 résidents de Touba et du département de Mbacké ont également pris part à l’événement.

- Le nombre total de participants a doublé depuis 2011, passant de 3,09 millions à plus de 6,5 millions.



En parallèle, une enquête qualitative a été menée auprès des pèlerins pour analyser:



- Les points de départ et modes de transport utilisés

- Les dépenses engagées pour le déplacement et le séjour

- La date d’arrivée et la durée du séjour à Touba



Ces données permettront d’orienter les politiques publiques et les stratégies logistiques pour les prochaines éditions du Magal.