MAGAL 2025 – Coris Bank célèbre son "Moment-Safar" à Touba et réaffirme son engagement pour une finance inclusive



À l’approche du Grand Magal de Touba, Coris Bank International, à travers ses agences implantées dans la cité religieuse, a organisé un « Moment-Safar » réunissant personnel et clients dans une ambiance conviviale et spirituelle. Cette initiative vise à renforcer les liens entre la banque et sa clientèle, tout en mettant en lumière les solutions financières adaptées aux besoins des populations locales. L’événement a permis de rappeler les capacités de Coris Bank à accompagner les clients dans l’épargne, l’investissement et la culture financière, en toute sécurité.

Parmi les produits phares présentés, Coris Bank Baraka met à la disposition de sa clientèle des financements halal, parfaitement conformes aux principes et règles de la finance islamique, comptes courant islamique Wadiaa,  Ijara, prêts Qardh Hassan, Mourabaha …. Ces solutions permettent aux clients de bénéficier de services bancaires éthiques en conformité avec leurs convictions religieuses.

L’institution joue globalement  un rôle actif dans le développement économique de Touba, en soutenant les commerçants, tabliers, artisans et entrepreneurs de petite, moyenne et grande envergure. Grâce à une panoplie de produits financiers accessibles, Coris Bank contribue à renforcer l’autonomie économique des populations. « Notre mission est de faire de la finance un levier de progrès pour tous, en particulier dans les zones à fort potentiel comme Touba », a déclaré le responsable de l’agence locale.
Autres articles
Vendredi 8 Août 2025
Amadou Moustapha Mbaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Plan de redressement du gouvernement : « Une politique de répression économique », alerte le SEN de l’APR

Plan de redressement du gouvernement : « Une politique de répression économique », alerte le SEN de l’APR - 07/08/2025

[🛑DIRECT ] Plan de redressement économique : La réaction des Leaders de l'APR

[🛑DIRECT ] Plan de redressement économique : La réaction des Leaders de l'APR - 07/08/2025

Éducation : La Fondation Sonatel honore les meilleurs élèves du Sénégal

Éducation : La Fondation Sonatel honore les meilleurs élèves du Sénégal - 07/08/2025

MAGAL 2025 – TOURAS, en campagne pour l’inscription du Magal au patrimoine de l’UNESCO, reçoit les prières du patriarche mouride

MAGAL 2025 – TOURAS, en campagne pour l’inscription du Magal au patrimoine de l’UNESCO, reçoit les prières du patriarche mouride - 07/08/2025

Ziguinchor : Un jeune homme mortellement fauché par un taxi en fuite

Ziguinchor : Un jeune homme mortellement fauché par un taxi en fuite - 06/08/2025

Les révélations de Moustapha Diakhaté sur sa garde à vue : « Mes médicaments contre l’asthme ont été confisqués… le commissaire du Port est un voyou… à la limite, un assassin »

Les révélations de Moustapha Diakhaté sur sa garde à vue : « Mes médicaments contre l’asthme ont été confisqués… le commissaire du Port est un voyou… à la limite, un assassin » - 05/08/2025

[🛑DIRECT ] Conférence de Presse de Moustapha Diakhaté

[🛑DIRECT ] Conférence de Presse de Moustapha Diakhaté - 05/08/2025

MAGAL 2025 – Sonatel mobilisée pour une connectivité optimale à Touba

MAGAL 2025 – Sonatel mobilisée pour une connectivité optimale à Touba - 05/08/2025

Thiès – Un directeur d’école cogne son enseignant… et se fait corriger par la justice

Thiès – Un directeur d’école cogne son enseignant… et se fait corriger par la justice - 05/08/2025

PARCELLES ASSAINIES : Le Monstre Domestique – Un père sous les verrous pour viols incestueux sur sa fille et de sa propre Soeur

PARCELLES ASSAINIES : Le Monstre Domestique – Un père sous les verrous pour viols incestueux sur sa fille et de sa propre Soeur - 05/08/2025

Episode 4 de Sunu Senelec : au cœur de la stratégie commerciale

Episode 4 de Sunu Senelec : au cœur de la stratégie commerciale - 04/08/2025

MAGAL 2025- Le Khalife recevant la délégation d’Auchan-Sénégal : «  Waww Goor, Jërëjëf »

MAGAL 2025- Le Khalife recevant la délégation d’Auchan-Sénégal : «  Waww Goor, Jërëjëf » - 04/08/2025

Modernisation de l’offre du transport : Dem Dikk vers une nouvelle dynamique de transformation

Modernisation de l’offre du transport : Dem Dikk vers une nouvelle dynamique de transformation - 04/08/2025

Le Site Seneporno fermé : la DSC referme le piège après une traque silencieuse »

Le Site Seneporno fermé : la DSC referme le piège après une traque silencieuse » - 04/08/2025

Lycée Lamine Guèye : Le Comité d’organisation du Centenaire et la proviseur rendent hommage à l’excellence

Lycée Lamine Guèye : Le Comité d’organisation du Centenaire et la proviseur rendent hommage à l’excellence - 03/08/2025

Thiès / Lutte contre les occupations anarchiques : l'association des ouvriers de la région réclame un site de recasement

Thiès / Lutte contre les occupations anarchiques : l'association des ouvriers de la région réclame un site de recasement - 02/08/2025

Thiès / Précarité sociale, sanitaire- les révélations du maire Babacar Diop :

Thiès / Précarité sociale, sanitaire- les révélations du maire Babacar Diop : "Beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner!" - 02/08/2025

MAGAL 2025- L’histoire de Moutet et de Serigne Touba racontée par Serigne Mbaye Guèye Sylla

MAGAL 2025- L’histoire de Moutet et de Serigne Touba racontée par Serigne Mbaye Guèye Sylla - 02/08/2025

Responsabilité sociétale : IBS soutient la préfecture de Rufisque avec un don de 7 motopompes

Responsabilité sociétale : IBS soutient la préfecture de Rufisque avec un don de 7 motopompes - 01/08/2025

« Ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité » : Sonko charge le FMI lors du lancement de “Jubbanti Koom”

« Ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité » : Sonko charge le FMI lors du lancement de “Jubbanti Koom” - 01/08/2025

Pression fiscale : Le syndicaliste Mody Guiro préconise un système simplifié pour les populations

Pression fiscale : Le syndicaliste Mody Guiro préconise un système simplifié pour les populations - 01/08/2025

Ziguinchor – Yamatogn : un homme interpellé avec 18 doses de Kush lors d’un contrôle de routine

Ziguinchor – Yamatogn : un homme interpellé avec 18 doses de Kush lors d’un contrôle de routine - 01/08/2025

Le PM Sonko annonce des mesures clés pour booster l'économie : Taxes sur les jeux en ligne, le Tabac et le relèvement de l’âge limite des véhicules importés

Le PM Sonko annonce des mesures clés pour booster l'économie : Taxes sur les jeux en ligne, le Tabac et le relèvement de l’âge limite des véhicules importés - 01/08/2025

Plan de redressement économique et social : cap sur

Plan de redressement économique et social : cap sur "une économie souveraine et durable" - 01/08/2025

Plan

Plan "Jubbanti Koom" : Ousmane Sonko lance une thérapie de choc pour "redresser l’économie sans creuser la dette" - 01/08/2025

Orabank aux Almadies : une arrivée saluée comme un tournant historique par les autorités et notables

Orabank aux Almadies : une arrivée saluée comme un tournant historique par les autorités et notables - 01/08/2025

Sénégal : Orabank lance son agence Premium aux Almadies et promet de révolutionner l’expérience bancaire

Sénégal : Orabank lance son agence Premium aux Almadies et promet de révolutionner l’expérience bancaire - 01/08/2025

L’APR annonce une nouvelle rencontre ce samedi pour la libération de ses responsables

L’APR annonce une nouvelle rencontre ce samedi pour la libération de ses responsables - 31/07/2025

MAGAL 2025 – « Que sont devenus les ennemis de Serigne Touba? »: Le cas Sadi Carnot, par Serigne Mbaye Guèye Sylla

MAGAL 2025 – « Que sont devenus les ennemis de Serigne Touba? »: Le cas Sadi Carnot, par Serigne Mbaye Guèye Sylla - 31/07/2025

 Concours Général 2025 : Trois prodiges du Bac honorés par le Président avec la distinction “Réussite Spéciale”

 Concours Général 2025 : Trois prodiges du Bac honorés par le Président avec la distinction “Réussite Spéciale” - 31/07/2025

RSS Syndication