MAGAL 2025 – Coris Bank célèbre son "Moment-Safar" à Touba et réaffirme son engagement pour une finance inclusive



À l’approche du Grand Magal de Touba, Coris Bank International, à travers ses agences implantées dans la cité religieuse, a organisé un « Moment-Safar » réunissant personnel et clients dans une ambiance conviviale et spirituelle. Cette initiative vise à renforcer les liens entre la banque et sa clientèle, tout en mettant en lumière les solutions financières adaptées aux besoins des populations locales. L’événement a permis de rappeler les capacités de Coris Bank à accompagner les clients dans l’épargne, l’investissement et la culture financière, en toute sécurité.



Parmi les produits phares présentés, Coris Bank Baraka met à la disposition de sa clientèle des financements halal, parfaitement conformes aux principes et règles de la finance islamique, comptes courant islamique Wadiaa, Ijara, prêts Qardh Hassan, Mourabaha …. Ces solutions permettent aux clients de bénéficier de services bancaires éthiques en conformité avec leurs convictions religieuses.



L’institution joue globalement un rôle actif dans le développement économique de Touba, en soutenant les commerçants, tabliers, artisans et entrepreneurs de petite, moyenne et grande envergure. Grâce à une panoplie de produits financiers accessibles, Coris Bank contribue à renforcer l’autonomie économique des populations. « Notre mission est de faire de la finance un levier de progrès pour tous, en particulier dans les zones à fort potentiel comme Touba », a déclaré le responsable de l’agence locale.