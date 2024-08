MAGAL 2024- La révélation de Cheikh Bass sur Abdoulaye Daouda Diallo : « Il a bu une tasse de café destinée à Macky de peur qu’il soit empoisonné »

Abdoulaye Daouda Diallo reçu et félicité par Cheikh Bass pour son «excellent »séjour au ministère de l’intérieur Leader politique Républicain, ancien ministre de l’intérieur et actuel Président du Conseil Économique Social et Environnemental , Abdoulaye Daouda Diallo a effectué hier son ziar à Touba à quelques heures du Grand Magal. Reçu par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre , Abdoulaye Daouda Diallo a sollicité des prières pour un Sénégal de paix. Il remerciera le chef religieux pour le soutien apporté. Dans sa réponse, Cheikh Bass insistera sur l’excellent travail abattu par son hôte à la tête du ministère de l’intérieur. Il fera aussi une révélation de taille symbolisant l’attachement que l’ancien ministre vouait à son mentor Macky Sall.