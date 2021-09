MAGAL 2021 / Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké invite l’État à renforcer les discussions avec les bûcherons et les vendeurs de sachets plastiques

Abdou Karim Sall et Abdoulaye Seydou Sow, respectivement Ministre de l’Environnement et ministre de l’Urbanisme, en compagnie du Dg de l’Ucg, ont choisi de venir ensemble à Touba pour dérouler leur plan d’action à quelques jours du Grand magal. Leur contribution aux activités de nettoiement n’a pas été négligeable.

Une vingtaine de gros équipements (camions, pelles mécaniques), des balais, des pelles, des brouettes, une centaine de bacs à ordures ont été déployés en plus d’un personnel de 200 agents embauchés pour un mois.

Une occasion mise à profit par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour plaider la cause des bûcherons et autres vendeurs de sachets plastiques et d'inviter les autorités à davantage faire preuve d’indulgence envers eux dans le strict respect des exigences de l’environnement...