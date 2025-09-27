MAC de Thiès: El Hadj Khar Sène offre des ventilateurs et des équipements sportifs aux détenus

La maison d'arrêt et de correction de Thiès( MAC) s'est dotée ce samedi de nouveaux ventilateurs, en cette période de forte chaleur. En effet, El Hadj Khar Sène, accompagné d'une forte délégation, a mis à la disposition des détenus un important lot de ventilateurs afin de les soulager. Ladite délégation a été reçue par l'administration pénitentiaire qui a salué ce geste venant de la part d'un thiessois.

Dans la foulée, M. Sène a également offert aux détenus des équipements sportifs. Auparavant, il s'est aussi rendu aux pouponnières " Sourire Bébé" de Thiès et " Vivre Ensemble" de Mbour en vue d'offrir des cadeaux aux pensionnaires de ces deux structures.

El Hadj Khar Sène compte ainsi poursuivre ses activités sociales et appelle l'ensemble des bonnes volontés à faire du volet social leur domaine de prédilection...