MAC de Thiès - 7 blessés dénombrés : La Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne les actes de violence et annonce l'ouverture d'une enquête interne

Dans un communiqué, la direction régionale de l'Administration pénitentiaire a donné des précisions sur l’incident survenu hier à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès.



« La Direction générale de l’Administration pénitentiaire informe l’opinion publique qu’un incident regrettable s’est produit ce samedi 13 septembre dans l’après-midi à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès, lors d’une opération de fouille inopinée à la suite d’un renseignement faisant état de l’introduction frauduleuse d’un téléphone portable. Au cours de cette intervention, un groupe de détenus s’est violemment opposé aux agents, brûlant plusieurs matelas et tentant de prendre le dessus sur les surveillants, alors en infériorité numérique. Face à cette situation critique, les agents ont déployé le dispositif de maintien de l’ordre en milieu carcéral pour maîtriser la situation et assurer la sécurité de tous », a-t-on appris.



La Direction générale de l’Administration pénitentiaire a poursuivi en précisant que « quatre détenus ont eu des brûlures causées par les flammes provenant des matelas incendiés et trois agents ont été blessés par des jets de pierres. Ils ont tous immédiatement été pris en charge par les services médicaux de l’établissement, et leur état de santé est actuellement stable ».



Suite à ce constat, « la Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne fermement ces actes de violence et rappelle que la sécurité dans les établissements pénitentiaires est une priorité absolue. Une enquête interne a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident et de situer les responsabilités », a-t-elle informé, avant de réaffirmer son engagement à maintenir l’ordre, la discipline et le respect des droits fondamentaux dans tous les établissements pénitentiaires du pays.