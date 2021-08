MA SANÉ : la fin d’une pause avec un nouveau single "Man ak Yow"

Après avoir conquis le public Sénégalais et africain avec des hits magnifiques qui marquent toujours les esprits en compagnie de sa bande Waflash de Thiès, Ma Sané a noté une pause pour aller se ressourcer dans d'autres Univers en Europe où elle a acquis beaucoup d'expérience dans la musique.



Suite à une demande populaire de son retour, l'artiste a décidé de joindre l'utile à l'agréable avec un nouveau single mélodieux intitulé "Man ak Yow" accompagné d'une vidéo clip en 2021. « J’étais absente car je devais mettre de côté la vie du show-biz pour me concentrer sur la vie de famille ». L’interprète de « Sincérité, Sumbéra et Saliou » prépare donc son grand come-back. Des retrouvailles avec son public qui ne seront pas sans émotion. Désormais en solo, Ma Sané a fait évoluer sa musique, privilégiant les formations plus intimes et les sonorités authentiques.



Son retour placé sous le signe du renouveau puisqu'une nouvelle équipe musicale accompagnera l'artiste sur scène, une nouvelle équipe de management, ainsi que des musiciens professionnels qui viendront apporter de belles notes dans son prochain album solo.