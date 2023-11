Lutte sénégalaise : les beaux témoignages des lutteurs envers Ousmane Noël Dieng

Convié dans les locaux de la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) par Ousmane Noël Dieng et son délégué général Diène Farba Sarr, des lutteurs comme Ama Baldé, Eumeu Sène, Tapha Tine et Modou Lô ont été reçus chaleureusement et puis récompensés par ces derniers avec des médailles, trophées et plusieurs lots de matériel.

Prenant la parole, les lutteurs ont tous magnifié le geste de Ousmane Noël Dieng, chef de cabinet du DGPU, avant de témoigner de leur attachement à ce dernier...