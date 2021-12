Lutte : le manager de Modou Lo met en garde Ama Baldé « Modou Takusane bouné amna ko »

Après sa rencontre avec le Cng, la structure Luc Nicolaï and Co, organisatrice du combat, a fait une annonce aujourd’hui, au sujet du duel opposant le Roi des Arènes Modou Lo à Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé. Le promoteur et les managers des deux lutteurs sont tombés d’accord pour son ajournement jusqu'à la date du 13 janvier 2022. Ass Ndiaye manager de Modou Lô, plein de confiance se dit prêt et attend avec patience ce choc. Il a mis en garde aussi le prochain adversaire de son poulain...