Lutte contre les noyades : Le ministre de l’intérieur lance un appel solennel aux médias et aux parents

Présidant l'ouverture des journées nationales des sapeurs pompiers, le ministre de l’intérieur est revenu sur les mesures de prévention et de surveillance des plages qui devront être accompagnées par une vaste campagne d’information et de sensibilisation des populations sur les risques d’accident de baignade.

En outre, il a lancé un appel solennel aux médias afin qu’ils puissent participer davantage à la lutte contre les noyades et les autres risques. Cette invitation s’adresse également et surtout aux parents pour qu’ils veillent particulièrement en cette période sur la sécurité des enfants...