Lutte contre les inondations : le gouverneur de Dakar magnifie les progrès du PROGEP II et incite à accentuer les efforts.

Le gouverneur de Dakar a salué les avancées du PROGEP II qui vise à accompagner la mise en œuvre de la stratégie de résilience aux effets négatifs des changements climatiques, le relèvement du niveau d’équipement des territoires pour réduire durablement les risques d’inondation.



« La première phase du PROGEP a permis la réalisation de stations de pompage, de bassins et d’ouvrages de drainage des eaux pluviales au niveau des départements de Pikine, Guédiawaye et Rufisque entre 2012 et 2020. Dans le même sillage, les fortes pluies intervenues en septembre 2020 dans notre pays, et dont l’épicentre a été le nouveau département de Keur Massar, ont servi de prétexte pour le Chef de l’État, au cours du Conseil présidentiel du 13 octobre 2020, de donner les instructions au Gouvernement du Sénégal, d’accentuer la formulation et la mise en œuvre de la 2ème phase du PROGEP.

Financé à hauteur de 95 milliards FCFA (dont 15 milliards pour la phase d’urgence et 80 milliards de FCFA pour la phase dite « de la Banque mondiale »), le PROGEP II s’inscrit ainsi dans la continuité des réalisations d’ouvrages en matière de lutte contre les inondations ces dernières années par le Gouvernement du Sénégal... » a déclaré Al Hassan Sall dans le cadre d'un atelier d’échanges et de partage du Plan de mobilisation des parties prenantes, plus connu sous le sigle « PMPP » qu’il a présidé, ce mardi, au nom de Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, président du Comité de pilotage du PROGEP II, et de Monsieur le Ministre, auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations.