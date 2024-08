Lutte contre les fraudes : La MSAE se modernise et met en place une plateforme accessible

La Mutuelle de Santé des Agents de l’Etat (MSAE) a désormais l’outil nécessaire pour lutter contre la fraude, la surenchère, la surfacturation. Tout se fera sur une plateforme. C’est ainsi qu’un portail est présenté aux 46 coordonnateurs départementaux de la mutuelle. Du matériel composé d’ordinateurs et d’imprimantes nécessaires au bon fonctionnement du nouveau dispositif de gestion numérique de la MSAE leur a été doté et pour un service équitable à tous les agents de l’Etat où qu’ils soient. « Ce portail que nous présentons aujourd’hui est destiné aux agents de l’Etat ayant souscrit à la MSAE, se trouvant sur toute l’étendue du territoire national et au personnel de la mutuelle » dit Babacar Ngom.



Ainsi, le président de la mutuelle de santé des agents de l'état note que le portail numérique marque une étape importante dans la vie et le fonctionnement de notre mutuelle. « Il permet de faire un saut qualitatif dans la modernité et constitue un moyen efficace de lutte contre les fraudes qui ont longtemps gangrené la gestion des prestations » dit-il.





Revenant sur les chiffres, il souligne qu’ « aujourd’hui notre mutuelle compte 53.000 adhérents, soit plus de 200.000 bénéficiaires. Le montant payé au titre de la gestion 2023 se chiffre à 1 312 848 115 francs CFA, soit 59% des ressources de la mutuelle ».



Au titre de 2024, entre le mois de janvier et le mois de juillet, « le règlement des dépenses de prestations de santé se présente comme suit : les remboursements directs aux adhérents sont estimés à 447 637 885 francs CFA ; pour les pharmacies à 198 338 520 francs CFA ; pour les hôpitaux à 75 505 380 francs CFA ; et les centres de santé à 16 595 466 francs CFA » révèle le 1er vice-président de l'union africaine de la mutualité.