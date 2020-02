Lutte contre le terrorisme islamiste : "Nous comptons sur le Sénégal, qui est un potentiel allié..." (Mike Pompeo, secrétaire d'État Américain)

Durant les 5 jours qu'il compte faire en Afrique, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo a fait deux jours au Sénégal pour échanger sur les contours des partenariats entre le Sénégal et les États Unis. Ce dimanche, le secrétaire d'État Américain a animé avec le ministre Amadou Bâ, un point de presse conjoint durant lequel, l'aspect de la menace terroriste est le plus évoqué.



"Le terrorisme islamiste met en péril 350.000.000 de personnes. Cela menace aussi les américains. Mais nous comptons sur le Sénégal qui est d'ailleurs un potentiel allié dans ce combat", clarifie Mike Pompeo.

Ce dernier estimera que durant son passage à Dakar, il a eu à évoquer avec le Sénégal, les questions de formation et d'assistance des forces sénégalaises.



Le secrétaire d'État américain rassurera son homologue, le ministre Amadou Bâ, sur le fait "que les États Unis apportent beaucoup de valeur à leur amitié et cela s'est illustré par son déplacement pour encore une fois, confirmer leur volonté à soutenir le Sénégal sur plusieurs plans".