Lutte contre le terrorisme : Le Général Mamadi Doumbouya et Bassirou Diomaye Faye conjuguent leurs efforts

Après sa visite au Cap-Vert, le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par le président de la transition en Guinée. Au terme de leur échange, les deux présidents ont décliné une communication conjointe sur plusieurs sujets.





Au plan sous-régional, les deux chefs d’Etat ont échangé longuement sur la situation sécuritaire et les défis actuels et ont souligné la nécessité d’une meilleure coordination face à la menace des groupes terroristes et au fléau de la circulation illicite des armes légères et de petits calibres ainsi que des trafics divers et de la criminalité transnationale organisée. Dans ce sens, ils ont décidé de mutualiser leurs efforts dans le domaine sécuritaire par le renforcement des patrouilles mixtes tout au long de leurs frontières communes.





Par ailleurs , le Général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye partageant la même vision. Ils ont mis un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l’intégration sous-régionale.