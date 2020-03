Lutte contre le coronavirus : L’apport financier de la Fifa, les appels de Messi, Samuel Eto’o et cie.

La Fédération internationale de football association (Fifa) s’est engagée à verser USD 10 millions (soit 6 . 077 . 305 . 000 Franc Cfa) pour soutenir le fonds de solidarité de l’Oms (Organisation mondiale de la santé) pour la lutte contre la maladie à coronavirus (Covid-19).



Ladite fédération sportive internationale et l’Oms qui se sont associées pour combattre cette pandémie, ont lancé une nouvelle campagne de sensibilisation menée par des footballeurs de renommée mondiale. Ces derniers appellent tous les habitants de la planète à suivre cinq mesures clés pour stopper la propagation du virus.



La campagne ‘’Passe le message pour éliminer le coronavirus’’ vise à préserver la santé de tous conformément aux recommandations de l’Oms et diffuse les cinq messages clés suivants : ‘’Se laver les mains’’, ‘’Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement’’, ‘’Éviter de se toucher le visage’’, ‘’Garder ses distances’’ et le dernier message ‘’Rester chez soi lorsqu’on ne se sent pas bien’’.



Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dg de l’Oms, ‘’Nous gagnerons ensemble’’



‘’Depuis le tout début, la Fifa et son Président, Gianni Infantino, ont participé activement à la diffusion du message contre cette pandémie. La Fifa combat le coronavirus à travers une série de campagnes et de financements, et je suis ravi que le football mondial aide l’Oms à éliminer le virus. Je suis certain qu’avec ce type de soutien, nous gagnerons ensemble’’, a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Oms, lors du lancement virtuel de la campagne effectuée au siège de l’Oms, à Genève (Suisse).



‘’Pour combattre le coronavirus, le travail d’équipe est indispensable », a estimé Gianni Infantino, le Président de la Fifa. ‘’La Fifa s’est associée à l’Oms, car la santé passe avant tout. J’appelle la communauté du football mondial à nous rejoindre et à soutenir cette campagne pour offrir une plus large diffusion à ce message. Nombre de grands footballeurs et footballeuses ont tenu à participer à cette campagne et à s’unir pour faire passer le message et éliminer le Covid-19. »



Il s’agit de 28 joueurs et joueuses apparaissant dans cette campagne vidéo qui sera publiée dans 13 langues. Ce sont entre autres, Luigi Buffon (Italie) ; Iker Casillas (Espagne) ; Youri Djorkaeff (France) ; Samuel Eto’o (Cameroun) ; Lionel Messi (Argentine) ; Michael Owen (Angleterre) ; Yaya Touré (Côte d’Ivoire). La campagne vidéo, qui sera publiée sur les canaux numériques de la Fifa et des joueurs concernés, est également fournie sous forme de fichiers individuels localisés aux 211 associations membres de la Fifa et aux agences de médias – accompagnée d’une boîte à outils graphiques – en vue d’une diffusion sur les médias sociaux destinée à faire passer le message.



‘’Laver fréquemment, avec du savon ou une solution hydro-alcoolique’’



‘’Cela commence avec les mains. Veuillez, s’il vous plaît, les laver fréquemment, avec du savon ou une solution hydro-alcoolique’’, a recommandé Alisson Becker, ambassadeur de bonne volonté de l’Oms pour la promotion de la santé, gardien de but du Liverpool FC et du Brésil. Par ailleurs, lauréat du The Best – Gardien de but de la Fifa en 2019.



Se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon – ou, de préférence, avec une solution hydro-alcoolique – élimine les virus qui peuvent se trouver sur vos mains. C’est simple, mais également très important.



‘’Lorsque vous toussez ou éternuez …’’



Carli Lloyd, double vainqueur de la Coupe du monde féminine de la Fifa, avec les États-Unis est elle aussi allée dans le même sens. Mais elle a mis l’accent sur un autre élément essentiel dans ce plan de riposte. ‘’Les coudes pliés, veuillez couvrir votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez. Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le, immédiatement après l’avoir utilisé et lavez-vous les mains. Les gouttelettes propagent le coronavirus. En adoptant une bonne hygiène respiratoire, vous protégez votre entourage contre les virus tels que le rhume, la grippe ou le coronavirus’’, a-t-elle expliqué.





Lionel Messi : ‘’Evitez de toucher les yeux, le nez et la bouche’’



‘’Pour le visage, évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Cela peut empêcher le virus d’entrer dans votre corps’’, a ajouté l’attaquant du FC Barcelone et de l’Argentine Lionel Messi, plusieurs fois vainqueur du Fifa Ballon d’Or et lauréat du The Best – Joueur de la Fifa en 2019.



Les mains sont en contact avec énormément de surfaces couvertes de virus. Une fois les mains contaminées, le virus se retrouve rapidement sur le visage, où il peut pénétrer dans votre corps et vous faire tomber malade, a précisé l’Oms.



Veuillez garder vos distances’’



‘’En termes d’interaction sociale, veuillez garder vos distances’’. Telle est la recommandation faite par Han Duan, qui a représenté la République populaire de Chine 188 fois au cours d’une carrière internationale longue de 11 ans. Pour lui, ‘’un écart d’un mètre minimum doit être respecté avec quiconque tousse ou éternue’’.



En maintenant une telle distance, vous éviterez d’inhaler les gouttelettes émises par une personne qui éternue ou tousse à proximité.



Samuel Eto’o : ‘’Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous’’



L’ancien attaquant du FC Barcelone qui compte 114 sélections avec le Cameroun a lui aussi participé à cette campagne de sensibiliser pour combattre le coronavirus. Lui a mis l’accent sur le ressenti et la connaissance des symptômes : ‘’Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. Veuillez suivre toutes les instructions délivrées par les autorités sanitaires locales’’, a indiqué Samuel Eto’o.



L’Oms d’ajouter, en ce sens, ‘’si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, consultez un médecin mais appelez-le à l’avance. Tenez-vous informé – les autorités sanitaires locales communiquent régulièrement des informations sur la situation dans votre région. Suivez leurs instructions spécifiques et appelez à l’avance pour leur permettre de vous rediriger vers l’établissement de santé le plus proche. Cela contribue à votre protection et empêche la propagation du virus et d’autres infections’’.