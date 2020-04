Lutte contre le Covid-19 : Senegindia contribue à l’effort de guerre à hauteur de 175 millions de Fcfa.i

En cette période de crise sanitaire, les entreprises redoublent d’efforts pour soutenir l’Etat du Sénégal. Senegindia n’a pas dérogé à la règle. Selon l’administrateur délégué de la dite entreprise, Souleymane Ndoye, « on a tenu à apporter notre contribution à l’effort de guerre. C’est des bons de livraison d’une valeur de 115 Millions en produits alimentaires qui ont été remis au Ministre du développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale.



Une contribution de 60 millions a été aussi remise au ministre des Finances. Malgré les difficultés qui gangrènent le secteur privé, on a jugé nécessaire d’attribuer notre modeste contribution au combat que mène actuellement l’Etat du Sénégal contre le covid-19. Le département de Rufisque n’est pas laissé en rade », a-t-il ajouté devant le PCA de Seneguindia Dinesh Gorasiya.



Venu représenter le ministre Mansour Faye, Malick Faye a salué cet effort de guerre, « qui renforce le dispositif déjà mis en place par le gouvernement du Sénégal à travers le plan de résilience économique. » Selon M Faye, le directeur du Fonds de solidarité, « il y a des partenaires qui ont donné de l’argent, mais Senegindia a préféré donner des vivres. Ce qui est très important car avec ces dons, nous pourrons atteindre notre cible qui est les familles issues des couches sociales vulnérables », a-t-il ajouté lors de cette cérémonie qui s’est déroulée ce 10 avril à Diamniadio...