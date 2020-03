Lutte contre le Covid-19 : Le ministre de la femme et de la famille lance le projet « zéro enfant dans la rue »

"En cette phase de propagation de la maladie du Coronavirus, les enfants de la rue restent particulièrement exposés au virus. À cet effet, ils encourent de par leur mobilité et leur exposition sociale à un risque élevé de contamination et deviennent au cas échéant des vecteurs de propagation de la maladie au sein de la communauté ", a rappelé le ministre de la femme, de la famille et de la petite enfance, Mme Ndèye Saly Diop Dieng.



C'est en direction du retrait des enfants de la rue afin de les protéger contre tout contact avec la maladie, que le ministre a lancé le projet "Zéro enfant dans la rue".



Ce projet de protection d'urgence des enfants en situation de rue, permettra, selon toujours le ministre Mme Ndèye Saly Diop Dieng, "la mise en œuvre des actions comme l'organisation diligente de retour des enfants au sein de leur famille d'origine avec un accompagnement des parents qui s'engageront pour faciliter leur insertion. La conduite des opérations de retrait des enfants de la rue et leur placement dans des centres d'accueil pour enfants pour une meilleure prise en charge le temps de rechercher leurs familles d'origine".



Ces opérations seront également coordonnées au niveau central par une cellule de coordination, de veille et de suivi, précisera le ministre.



Par ailleurs, le ministre appelle à une organisation totale et un accompagnement des élus territoriaux, des délégués de quartier, de Badianou Goxx et toute autre personne de bonne volonté. Car, estime t-elle, "le combat contre le Covid-19 rime avec zéro enfant dans la rue..."