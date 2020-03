Lutte contre le Covid-19 : Le Pr Ndèye Coumba Touré Kane préconise un dépistage de masse pour endiguer le virus...

En sa qualité de directrice scientifique, responsable de la plateforme de biologie moléculaire à l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF), le professeur Ndèye Coumba Touré Kane estime que le Sénégal pourrait éventuellement passer à un dépistage de masse pour lutter plus efficacement contre la propagation du coronavirus. Une proposition qu'elle a faite sur le plateau de l'émission Jury du dimanche de ce 29 mars, sur la chaîne Itv.



« Il faut tester tout le monde. On doit tous nous soumettre au test. Ceux qui n'ont rien, on peut les soumettre au test de sérologie rapide », insistera le Pr Kane avant de poursuivre : « Ce test permet de voir si la personne a été en contact avec le virus... » Une manière de mesurer et de contrôler la propagation du Covid-19 au sein de la population expliquera t-elle.





Un dépistage de masse qui devrait se faire au plus vite, car d'après son avis d'expert, « on est arrivé à un stade où il faut considérer tout le monde comme suspect, un potentiel porteur du virus », avertira le docteur Coumba Kane.



