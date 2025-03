Lutte contre la tuberculose – 17.286 cas notifiés en 2024 : Thiès en deuxième position parmi les régions à forte charge (Médecin chef)

En prélude à la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, prévue ce lundi 24 mars à Thiès, le médecin chef du district sanitaire de Thiès, le Dr Amadou Mbaye Diouf, s’est adressé à la presse pour présenter les préparatifs de cette journée, dont le thème est : « Nous pouvons mettre fin à la tuberculose : s’engager, investir et agir ».



Lors de cette rencontre avec les médias, le Dr Diouf a partagé les dernières statistiques sur la tuberculose. « En 2024, nous espérions identifier 20.000 cas de tuberculose, mais finalement, 17.286 cas ont été notifiés », a-t-il déclaré. Il a également précisé qu’au niveau national, 34 districts sont considérés comme des zones à forte charge (c’est-à-dire avec un nombre important de cas de tuberculose), et parmi eux, la région de Thiès occupe la deuxième place.



Concernant les chiffres spécifiques à Thiès, le médecin chef a détaillé : « L’année dernière, nous avons enregistré 386 nouveaux cas. Pour les cas de rechute, nous étions à 32, les cas d’échec à 7, et les reprises de traitement à 11. Cela porte le total des nouveaux cas à 443 pour Thiès. »



Au total, 618 cas de tuberculose ont été répertoriés dans le district de Thiès en 2023, tandis que la région dans son ensemble a enregistré environ 2.500 cas.