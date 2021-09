Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire à Kolda : pose de première pierre pour la construction de 90 bergeries et 10 poulaillers par le PADAER II.

Le programme d’appui au développement agricole et à l’entrepreneuriat rural (PADER II) a procédé hier mardi 16 septembre à la pose de la première pierre pour la construction de 90 bergeries et de 10 poulaillers dans la région. Cette opération a conduit la délégation au quartier Bouna Kane (commune de Kolda) et à Saré Ndiaye (commune de Médina Elhadji). Il s’agit pour le programme de procéder à la modernisation de l’agriculture et de l’élevage pour mieux répondre aux défis du développement durable. En ce sens, le programme vient au chevet des couches vulnérables et des organisations paysannes pour mieux lutter contre la pauvreté, le chômage via l’entrepreneuriat.



Avec ces astuces, le programme compte mener la bataille contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire aussi bien en zone urbaine que rurale. Et au sortir d’une sélection basée sur des critères légaux 10 organisations de producteurs (OP) vont bénéficier de ce programme.



A cet effet, le département de Kolda a eu 04 OP, Vélingara 04 et Médina Yoro Foula 02 pour un total de 10 OP. Et chaque OP a dix bénéficiaires. Mais la commune de Kolda a bénéficié à elle seule de dix poulaillers.



Pour Babou Dramé coordonnateur du PADAER II « nous sommes là pour accompagner les producteurs pour la pose de la première pierre de construction. Et je rappelle que dans notre zone d’intervention nous accompagnons les producteurs dans l’agriculture pour l’autosuffisance alimentaire. Mais, nous avons jugé aussi nécessaire de les accompagner dans l’élevage pour un développement inclusif par la modernisation du secteur pour le bien-être des populations.»



A Bouna Kané la pose de la première pierre pour la construction du poulailler des handicapés a été faite sous la supervision de l’adjoint au gouverneur de région, du PADAER II, des partenaires techniques et des bénéficiaires comme partout. Saisissant cette occasion, le président des handicapés Bouna Cissé d’avancer « grâce au PADER II nous pourrons vivre avec dignité avec notre handicap. Ce qui reste à faire est de prier pour la pérennité de la structure… »



Dans la même lancée dira madame Sall spécialiste production animale au PADER II « pour ce programme les piliers prioritaires sont l’habitat, le choix des sujets, l’alimentation, la santé animale et la prise en charge du capital humain pour la durabilité. »



A Saré Ndiare 10 bergeries seront construites équivalant au nombre de bénéficiaires dans ce village de la commune de Médina Elhadji. Ainsi, le programme avec la réalisation de son programme va lutter non seulement contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire mais également contre l’exode rural et les migrations irrégulières dans la région.