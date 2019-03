Lutte contre la pauvreté / « Ndimbeul » engage le combat auprès des « Daaras » et des personnes « Sans abris »

Lutter contre les inégalités sociales au Sénégal, participer activement à l’éradication de la pauvreté et surtout promouvoir l’action citoyenne, tels sont les maîtres-mots de l’association « Ndimbeul. » Dans cette optique, le président de la structure Mohamed Al amine Bocoum et ses collaborateurs ont tenu ce samedi 16 mars 2019, une journée de distribution de dons destinés aux couches défavorisées (Talibés établis dans les Daaras, mendiants sans domicile fixe…) Une action menée en centre-ville et dans une partie de la banlieue Dakaroise où des sites judicieusement ciblés ont bénéficié de ces généreuses donations.



Après plusieurs jours de collecte de dons, suite à un appel lancé aux bonnes volontés à travers les réseaux sociaux, l’opération « Ndimbeul » a été lancée dans la matinée de ce samedi au « Daara » Serigne Saliou sis aux Parcelles Assainies. Sur place, il a été remis aux pensionnaires des lots de couvertures, des packs d’eau, couches, détergents entre autres produits de première nécessité.



La même opération a été également effectuée en début de soirée, au quartier liberté 6, avec un deuxième « Daara » qui a reçu son quota de donations. C’est finalement en centre-ville que prendra fin cette journée placée sous le sceau de la solidarité inclusive et de l’action citoyenne. Là-bas des « sans domicile fixe » (SDF) ont reçu des couvertures et habits. Un geste salutaire en ces temps où le climat capricieux dicte sa loi dans les artères de la capitale.



Officiellement créée en juillet 2016, l’association « Ndimbeul » et ses 12 membres actifs continuent de mener le combat contre la pauvreté et les inégalités sociales au Sénégal. Un combat de taille, nécessitant une volonté ferme et des fonds conséquents. D’ailleurs à ce propos, le président de l’association Mr Bocoum s’est voulu clair, précisant que la totalité de leurs revenus financiers est issue de cotisations mensuelles des membres. À cela s’ajoutent l’appui financier de la marraine de « Ndimbeul » et des bonnes volontés.



Pour leurs prochaines actions, ces bienfaiteurs des temps modernes comptent collecter la somme de 3.000.000 de FCFA pour la tenue de la troisième édition « Ramadan de Ndimbeul. » L’édition n°2 de la journée de don de sang prévue le 10 Août prochain (au CNTS), rentre également dans leur plan d’action. Sans oublier la lutte contre le cancer des enfants, un autre challenge de taille qui attend l’association qui compte mobiliser pour ce projet pas moins de 13.000.000 de FCFA en guise de «Ndimbeul»...