Lutte contre la criminalité transnationale organisée : mise en place d’une plateforme de coordination par les États de la CEDEAO 

Les experts gouvernementaux de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont réunis à Dakar depuis mercredi afin d’examiner l’acte additionnel portant création de la plateforme régionale d’échange de données du Système d’information policière de l’Afrique de l’Ouest et ses procédures opérationnelles standard. Dr Abdourahmane Dieng, chef de la division Sécurité régionale de la commission de la CEDEAO, rappelle que cette rencontre vise à lutter contre la criminalité transnationale organisée à trois niveaux. D’abord sur le national, il s’agira d’une collaboration de l’ensemble des services de répression afin de rassembler et stocker des données à caractère criminel. Mais aussi au niveau international avec la collaboration des bureaux INTERPOL dans les 194 pays concernés.



À l’issue de cette phase, il est prévu la mise en place d’une plateforme régionale de partage des données afin de permettre aux services chargés de l’application de la loi de la région d’échanger rapidement les informations opérationnelles, notamment les données sur les personnes recherchées ou sur les documents de voyage et les véhicules volés, afin de lutter efficacement contre ces types d’infractions.



À noter que les experts ayant participé à cette réunion sont issus des ministères des Affaires étrangères, des ministères de l’Intérieur ou de la Sécurité et des ministères de la Justice des États membres de la CEDEAO, de la Commission de la CEDEAO, de l’Union européenne et d’INTERPOL.