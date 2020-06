Lutte contre la Covid-19 : L'hôpital Dalal Jamm réceptionne un don de matériel sanitaire à hauteur de 20 millions.

Le "Groupe urgence actions Covid-19" a fait don d'un important lot de matériel d'équipement sanitaire. Il s'agit, en effet, de 6 Pousse-seringue électrique (PSE), 6 Pompes à nutrition, 1 Électrocardiographe (ECG), 2 Générateur air chaud (réchauffement patient), 12 Potences porte sérum, 14 matelas anti-escarres type "Alternating" pour service de réanimation, 6 Respirateurs d'urgence, 1 Aspirateur à mucosités, 1 Obus O2 pour transport, 1 Eclairage médical plafonnier, 4 Générateurs d'hémofiltration HOSPAL Prisma, 1 Lot de produits de nutrition, 1 Lot de consommables et dispositifs médicaux à usage unique.



Un don qui, selon le Dr Fatou Mbaye Sylla, directrice des établissements de santé, vient à son heure. Car, dit-elle, l'hôpital Dalal Jamm est le plus grand centre de prise en charge des patients symptômatiques ( 216 patients) du Sénégal.



La cérémonie de remise s'est tenue, ce mercredi 10 juin 2020 en la présence de Moussa Daff, directeur général de l'hôpital Dalal Jamm, Fatou Kiné Cissé, directrice Kalahari international business et quelques membres du personnel dudit centre. L'objectif vise à apporter aux hôpitaux et structures de santé du Sénégal, des moyens en dispositifs médicaux et autres consommables nécessaires à leur fonctionnement normal.