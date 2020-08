Lutte contre la Covid-19 : Aly Ngouille Ndiaye salue « l’engagement remarquable » de l’Eglise.

Le ministre de l’Intérieur a adressé un message à la communauté Catholique du Sénégal en ce jour de celebration de l’Assomption. Aly Ngouille Ndiaye a aujourd'hui salué « l'engagement remarquable de l’Eglise » dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus.



« Je remercie très chaleureusement le Clergé Catholique pour tous les sacrifices consentis dans cette lutte », a-t-il écrit. « En ce jour de pardon, de célébration et de prières, je souhaite une très bonne fête d’Assomption à toute la communauté Catholique du Sénégal », a ajouté le premier flic du pays.



Le ministre de l’intérieur a, par ailleurs, invité les fidèles à prier pour le Sénégal pour une paix durable, une stabilité et pour que le Seigneur répande sa grâce et sa protection sur l’ensemble des populations du Sénégal.