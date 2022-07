Lutte contre l'émigration irréguliére : la gendarmerie démantèle un réseau à Gandiol et Guet-ndar.

Après Kafountine et Joal, la gendarmerie vient de demanteler un réseau à Gandiol et Guet-Ndar, dans la région de Saint-Louis.



Les faits se sont déroulés le 4 juillet dernier sous la direction des unités de recherche appuyées, par l'escadron de surveillance et d'intervention (ESI).

Ainsi, ce sont 88 migrants de nationalité diverses, dont 6 convoyeurs qui opéraient entre la Gambie, Kafountine, Mbour et Saint-Louis qui ont été interpellés.



En outre, la gendarmerie informe avoir saisi du matériel comprenant une pirogue, 3 moteurs hors-bord, 60 bidons et un GPS. Les investigations se poursuivent, car selon la gendarmerie, une autre pirogue qui serait impliquée est activement recherchée par la base navale de Saint-Louis.