Lutte contre l’émigration clandestine : la Gendarmerie de Mbour démantèle un réseau et saisit du matériel nautique

Dans une opération coup de poing menée dans la nuit du 17 au 18 avril 2025, la Brigade de Recherches de Mbour a frappé un grand coup dans la lutte contre l’émigration irrégulière. Quatre individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic de migrants, suite au vol d’une pirogue et de moteurs hors-bord destinés à un convoyage clandestin.



Le dispositif mis en place par les gendarmes a permis non seulement de mettre la main sur les présumés trafiquants, mais également de saisir un important lot de matériel. Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale, les forces de l’ordre ont récupéré la pirogue volée, des moteurs hors-bord ainsi que six cent (600) litres de carburant, preuve que l’opération migratoire était imminente.



Toutefois, deux suspects sont toujours en cavale. Les recherches se poursuivent activement pour mettre la main sur ces fugitifs, pendant que les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour remonter toute la chaîne de ce réseau.



Ce coup de filet entre dans le cadre du renforcement des mesures sécuritaires contre les filières d’émigration clandestine qui gangrènent les côtes sénégalaises, particulièrement dans les zones de Mbour, Joal, et Kayar, devenues des points névralgiques du départ vers les îles Canaries.