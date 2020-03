Lutte contre Covid 19: le ministre de la femme vient en appui en produits d’hygiène aux daaras

Le combat contre le coronavirus appelle de la part de toutes et de tous le respect scrupuleux des consignes d’hygiène et de salubrité édictées par les autorités sanitaires de notre pays. Dans ce cadre, une attention particulière a été portée sur les groupes vulnérables en l’occurrence les enfants au niveau des daara. C’est pourquoi Madame Ndèye Sali Diop Dieng Ministre de la Femme de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants a convié les représentants des structures faîtières des associations des écoles coraniques au Ministère de la Santé et de l’Action sociale le lundi 16 mars 2020 en présence du Ministre Abdoulaye Diouf SARR, pour un appui en produits d’hygiène destinés aux daara. Cet acte du Ministre en charge de la Protection des Enfants est hautement apprécié par la Fédération Nationale des Associations des Écoles Coraniques du Sénégal représentée par son Secrétaire Général.