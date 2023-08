Lutte : combat bou mety entre Talfa et Mbaye Tine 2

Ce combat a sans doute été l’un des plus intenses de la soirée, après quelques échanges de coups entre Mbaye Tine et le lutteur des Parcelles Talfa, il a fallu un joli geste de placage de ce dernier pour clouer ⁿï1au sol son adversaire, Un clé rapide et précis qui a émerveillé ses supporters qui ne cessaient de scander son nom...