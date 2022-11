Lutte : Thiatou Piaule impose sa puissance à Boy notaire...

A l’image de la plupart des combats de lutte qui se sont déroulés ce dimanche, à l’arène nationale de Pikine, le duel entre Thiatou Piaule vs Boy notaire, a très vite livré son verdict. La dernière cité n’a pas vraiment fait le poids, devant son vis-à-vis plus véloce et déterminé…