Lutte : Sa Thiès a déposé un recours au CNG pour contester la victoire de Reug Reug…

Comme annoncé hier, le lutteur Saliou Sakho (Sa Thies) a officiellement déposé un recours auprès du comité de gestion de la lutte (Cng), ce lundi. Au lendemain de son combat très controversé contre Oumar Kane (Reug Reug), le petit frère de Balla Gaye et son staff ont pris les devants pour faire casser la décision arbitrale qui a donné la victoire au natif de Thiaroye. Sous la houlette de son manager Bassirou Babou, ils ont payé les 25.000 FCFA de frais de dossier, en plus d’une clé USB contenant les images du combat qui s’est déroulé ce dimanche soir, à l'arène nationale de Pikine.



Dans la note lue à dakaractu et transmise au président de la commission des règlements et de discipline du CG peut lire ceci : « Je viens auprès de votre haute autorité contester le verdict de l’arbitrage de mon combat contre Oumar Kane alias Reug Reug… Dans le feu de la première action mon adversaire Oumar Kane a tenté un double ramassage de jambe que j’ai déjoué par une renverse en ramassement de bras et blocage de la tête suivi d’une rotation suivi d’une rotation, effectué rapidement un quart de tour vers l’avant pour changer la direction de la poussée afin d’accompagner mon adversaire dans sa chute. (Position finale 4 appuis à terre.) » Sur ce, le camp de Sa Thiès invoque les dispositions de l’article 31, relatives à l’organisation de combats de lutte avec frappe.