Lutte : Open press « mystique » chez le lutteur Mor Kang Kang.

Il ne reste plus quatre jours au lutteur de Colobane-Fass, Mor Kang Kang, pour confirmer ses propos d’avant combat, à savoir malmener et terrasser son adversaire Alioune Sèye. Il a en tout cas dévoilé son état de forme lors de son open presse. Le mysticisme de ce lutteur de l'école Cheikh Mbaba n’a pas échappé au regard des cameramen. Des cornes, encensoirs, vases et autres ont été aperçus en plein milieu de sa chorégraphie...