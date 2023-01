Lutte : Les résultats de la contre-expertise de Ama Baldé révèlent un bombement discal !

Victime d’une blessure au niveau du dos, le lutteur de l’écurie Falaye Baldé a fait constater sa blessure par le comité de gestion de la lutte ce jeudi. D’après les informations relatées par Sunu Lamb, Ama Baldé souffre d’un bombement discal de type L4-L5.



Autrement dit, d’après la contre-expertise médicale, il s’agit d’une blessure musculaire, au bas du dos, plus précisément une déchirure de la partie externe du disque (anneau fibreux.) Ama Baldé est bel et bien blessé et donc forfait pour son combat contre Gris Bordeau prévu le 5 février prochain.



Au moment où la nature et la véracité de la blessure du futur adversaire de Gris Bordeaux, faisait polémique, cette contre-expertise vient rétablir les faits. Avant de pouvoir réellement être rétabli, Ama va devoir suivre un traitement et un repos d’au moins 21 jours. En effet, une opération chirurgicale ne devrait pas être nécessaire dans le cas d’espèce…